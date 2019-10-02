Ahmet Davutoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bu tarihi bir lekedir

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen Ahmet Davutoğlu, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, paylaşımında, "Bir yıl önce gazeteci sayın Kaşıkçı Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledildi. Kaşıkçı’ya yapılan, insanlık onuru ve basın tarihi için kara bir lekedir. Sorumluluların elbet hesap vereceğine inanıyorum. Bu vesile ile kendisine bir kez daha rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.