Ahmet Davutoğlu: Bu ayıp tüm dünyaya yeter Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehadete kavuşan Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Eski Başkaban Ahmet Davutoğlu, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne ilişkin, "Muhammed Mursi, hukuksuz ve anti-demokratik bir askeri darbe sonrasında yargılandığı mahkemede, milletinin onurunu savunurken şehit olarak Hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: Kıymetli kardeşim, Mısır halkının seçilmiş meşru temsilcisi Muhammed Mursi, hukuksuz ve anti-demokratik bir askeri darbe sonrasında yargılandığı mahkemede, milletinin onurunu savunurken şehit olarak Hakkın rahmetine kavuştu. Bu ayıp tüm dünyaya yeter.

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