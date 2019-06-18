Ahmet Davutoğlu: Bu ayıp tüm dünyaya yeter
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şehadete kavuşan Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.18 Haziran 2019 Salı 17:56
Eski Başkaban Ahmet Davutoğlu, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne ilişkin, "Muhammed Mursi, hukuksuz ve anti-demokratik bir askeri darbe sonrasında yargılandığı mahkemede, milletinin onurunu savunurken şehit olarak Hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı.
Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Kıymetli kardeşim, Mısır halkının seçilmiş meşru temsilcisi Muhammed Mursi, hukuksuz ve anti-demokratik bir askeri darbe sonrasında yargılandığı mahkemede, milletinin onurunu savunurken şehit olarak Hakkın rahmetine kavuştu. Bu ayıp tüm dünyaya yeter.
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