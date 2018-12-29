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AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin mi? Ahmet Cin Kimdir? 2019 Yerel seçimler

AK Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Pendikliler AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı kim olduğunu merak ediyor. Pendik Belediye Başkanı adayı kim oldu? AK Parti Belediye Başkan adayıAhmet Cin mi olacak? Peki Ahmet Cin kimdir, nereli, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin hakkında merak edilenlerin detayları...

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:00
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin mi? Ahmet Cin Kimdir? 2019 Yerel seçimler

AK Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Pendikliler AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı kim olduğunu merak ediyor. Pendik Belediye Başkanı adayı kim oldu? AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Cin mi olacak? Peki Ahmet Cin kimdir, nereli, daha önce hangi görevlerde yer aldı? İşte AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin hakkında merak edilenlerin detayları...

Ahmet Cin Kimdir?

Sakarya'da doğmuştur. İlkokulu Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yapmıştır.

Pendik'te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK PARTİ İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapmış, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 35 yılı aşkın süredir Pendik'te ikamet eden Cin, evli olup, 3 kız çocuğu babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:00
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