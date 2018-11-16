Ahmet Çamyar kimdir? Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı Ordu’nun Ünye ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevinden alındığını duyurdu. Peki Ahmet Çamyar kimdir? Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar neden görevinden uzaklaştırıldı? Ahmet Çamyar hangi partiden belediye başkanıydı?

Türkiye’de 2019 yerel seçimler için geri sayım devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak iki belediye başkanı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi. Bakan Süleyman Soylu’nun talimatıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevden alındı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, devletin muhtaç durumdaki ailelere verdiği evde bakım maaşını kendi ailesine bağlattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

2014 Ünye yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Çamyar % 58.1

MHP adayı Nedin Can % 20.7

CHP adayı İsa Maral % 18.1

Ahmet Çamyar kimdir?

1972 Yılında Ünye İlçesi Pelitliyatak Beldesinde yedi kardeşin sonuncusu olarak dünyaya geldi. Pelitliyatak Fındıklı İlkokulundan sonra Ordu İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında mezun olarak aynı yıl ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. Siyasetle İlim Yayma Cemiyetinde ve Refah Partisinin gençlik kollarında ilk defa yolu 1993 yılında kesişti. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Bölgesinde aktif olarak çalıştı. Mezuniyete müteakip Avukatlık stajını Sultanahmet Adliyesinde tamamlayıp 259. kısa dönem olarak askerliğini Bursa Işıklar Askeri Lisesinde tamamladı.

Askerlik dönüşü 1998 yılında serbest avukat olarak kendi bürosunu kurdu. Aynı yıl Fazilet Partisinin kurucular kurulunda aktif siyasete devam edip 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisinden Belediye meclis üyesi oldu. Partisinin kapatılmasından sonra bir müddet bağımsız kalıp 14 ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde kurucular kurulunda yer alıp Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı yaptı. 2005-2008 yılları arasında İlçe Sekreterliği görevini yürütüp 2008 kongresinde İlçe Başkanı oldu. Siyasetin yanında sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Bunların başında Ensar Vakfı ve Katuder (Karadeniz kültür varlıklarını koruma ve turizm platformu) gelmektedir. Spor yapmayı okumayı seven Çamyar iyi düzeyde Almanca ve Arapça bilmektedir. Dilara ve Berin adında iki çocuk babasıdır.