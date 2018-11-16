0553 313 94 23

Ahmet Çamyar kimdir? Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı Ordu’nun Ünye ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevinden alındığını duyurdu. Peki Ahmet Çamyar kimdir? Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar neden görevinden uzaklaştırıldı? Ahmet Çamyar hangi partiden belediye başkanıydı?

16 Kasım 2018 Cuma 14:35
Ahmet Çamyar kimdir? Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı Ordu’nun Ünye ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevinden alındığını duyurdu. Peki Ahmet Çamyar kimdir? Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar neden görevinden uzaklaştırıldı? Ahmet Çamyar hangi partiden belediye başkanıydı?

Türkiye’de 2019 yerel seçimler için geri sayım devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak iki belediye başkanı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi. Bakan Süleyman Soylu’nun talimatıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevden alındı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, devletin muhtaç durumdaki ailelere verdiği evde bakım maaşını kendi ailesine bağlattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

2014 Ünye yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Çamyar % 58.1

MHP adayı Nedin Can % 20.7

CHP adayı İsa Maral % 18.1 

Ahmet Çamyar kimdir?

1972 Yılında Ünye İlçesi Pelitliyatak Beldesinde yedi kardeşin sonuncusu olarak dünyaya geldi. Pelitliyatak Fındıklı İlkokulundan sonra Ordu İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında mezun olarak aynı yıl ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı.  Siyasetle İlim Yayma Cemiyetinde ve Refah Partisinin gençlik kollarında ilk defa yolu 1993 yılında kesişti. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Fatih Bölgesinde aktif olarak çalıştı. Mezuniyete müteakip Avukatlık stajını Sultanahmet Adliyesinde tamamlayıp 259. kısa dönem olarak askerliğini Bursa Işıklar Askeri Lisesinde tamamladı. 

Askerlik dönüşü 1998 yılında serbest avukat olarak kendi bürosunu kurdu. Aynı yıl Fazilet Partisinin kurucular kurulunda aktif siyasete devam edip 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisinden Belediye meclis üyesi oldu. Partisinin kapatılmasından sonra bir müddet bağımsız kalıp 14 ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde kurucular kurulunda yer alıp Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı yaptı. 2005-2008 yılları arasında İlçe Sekreterliği görevini yürütüp 2008 kongresinde İlçe Başkanı oldu.  Siyasetin yanında sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Bunların başında Ensar Vakfı ve Katuder (Karadeniz kültür varlıklarını koruma ve turizm platformu) gelmektedir.  Spor yapmayı okumayı seven Çamyar iyi düzeyde Almanca ve Arapça bilmektedir. Dilara ve Berin adında iki çocuk babasıdır. 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:35
  1. Kahramanmaraş
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. ahmet çamyar kimdir
  6. ahmet çamyar görevden mi alındı
  7. ünye belediye başkanı ahmet çamyar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de daha fazla yatırım yapmak istiyoruz
    1. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de..
    2. Durmuş Küçük neden görevden alındı?
    3. Katil İsrail'in yeni silahı: Gazze'de..
    4. CHP Disiplin Kurulu'ndan Yılmaz kararı
    5. PKK ile irtibatlı olduğu iddia edilen..
    6. Ahmet Çamyar görevden mi alındı?
    7. Öksürüğe karşı şurup tarifi
    8. Galatasaray'da sakatlık şoku!
    9. Çocukların kritik günleri
    10. Vasip Şahin'den Binali Yıldırım'a..
    11. Türkiye noktayı koydu: Onları...
    12. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın itirazına ret
    13. Göbeği eritmenin şifresi
    14. Taksim'in göbeğinde bir cami..
    15. Çipras'tan Türk Akımı açıklaması:..
    16. İsrailli blog yazarı ülkeden kovuldu
    17. Avrupa Birliği'nde enflasyon arttı
    18. Anne adaylarının bulantı derdine karşı..
    19. Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim..
    20. Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"