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Ahmet Çakar'ın Fatih Terim tweeti sosyal medyayı salladı

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında Fatih Terim ile ilgili attığı tweetsosyal medyada gündem oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
Ahmet Çakar'ın Fatih Terim tweeti sosyal medyayı salladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi.

"what can i do sometimes??"

Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.

İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
  1. Ahmet Çakar
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Real Madrid

YORUM YAZ

  • aliçoaliço18 sa önce
    Ahmet Çakar nedemek istemiş esas bu belli değil...Fatih hoca ülkemizin yetiştirdiği değerlerden biridir.Dünya futbolunda herkes onu tanır....Çakarı sorsan kim bilir...Hoca İtalyanca, İngilizce konuşuyor en azından çaba gösteriyor...Takdir etmek lazım değil mi?"Bana ne yahu bu yaşıma gelmişim ne yabancı dili" de diyebilirdi....Bu herkese örnek olmalı.

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