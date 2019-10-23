Ahmet Çakar'ın Fatih Terim tweeti sosyal medyayı salladı Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında Fatih Terim ile ilgili attığı tweetsosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi. "what can i do sometimes??" Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı. Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi. İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;

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