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Ahmet Çakar'dan Mustafa Akıncı'ya zehir zemberek sözler! "Hadi almayın da göreyim"

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkındaki açıklamaları nedeniylekendisine gösterilen tepkilere tepki göstererek "Beni Kıbrıs'a almayacaklarmış, almasınlar da göreyim" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:26
Ahmet Çakar'dan Mustafa Akıncı'ya zehir zemberek sözler! "Hadi almayın da göreyim"

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye'nin Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra isim vermeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı işaret ederek tepki göstermişti. Çakar, kullandığı ifadeler sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve sosyal medyada tepki toplamıştı. Ahmet Çakar, kendisine gösterilen tepkiler ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında yine sert açıklamada bulunarak "1974 Barış Harekatı olmasaydı adı Mustafa Akıncı değil M. Akinyanis olacaktı. Beni Kıbrıs'a almayacaklarmış, almasınlar da göreyim" dedi.

Çakar, konu hakkında haberler.com adlı internet sitesine yaptığı açıklamasında "Ben dediklerimin sonuna kadar arkasındayım hatta az bile söyledim. Şehit kanıyla kurulmuş KKTC'nin Cumhurbaşkanı böylesine yanlış, böylesine sorumsuz, böylesine hatalı konuşamaz. Eğer o koltukta oturuyorsa eğer orada bir devlet varsa bunu şehirlerimize borçlu..." ifadesini kullandı.

"Oturduğu koltuğu ve yediği ekmeği 1974 kıbrıs barış harekatına borçlu"

Ahmet Çakar, Akıncı hakkında yaptığı yorumu ile ilgili olarak "Ülke olarak kenetlenmişiz. 40 yıldır başımıza bela olmuş terörü temizlemek için tüm ülke seferber olmuşken çıkıp abuk subuk konuşamaz. O topraklar onu büyüttü. Anası o topraklarda onu emzirdi, o topraklarda ekmeğini yedi. 1974 Barış Harekatı olmasaydı adı Mustafa Akıncı değil M. Akinyanis olacaktı. Neymiş efendim barış ile çözmek gerekirmiş. Harekattan önce rahmetli Turan Güneş, Ecevit'in talimatı ile Cenevre'de münazaralarda bulundu, sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı, Tabip Binbaşı'nın ailesinin katledilişini hatırlıyor mu? Ne çabuk unuttu. Oturduğu koltuğu ve yediği ekmeği 1974 Barış Harekatı'na borçlu olduğunu... KKTC'ye saygımdan o şahısla ilgili ancak bu kadar konuşabiliyorum." dedi.

"İlk uçakla Kıbrıs'a gelirim"

Sosyal medyada kendisi ile ilgili KKTC'ye alınmaması yönünde yapılan kampanya hakkında Ahmet Çakar, "İstenmeyen adam ilan edilecekmişim, hadi edin de göreyim. İlk uçakla Kıbrıs'a gelirim. Hadi beni almayın da göreyim. Gerekçe olarak Mustafa Akıncı'nın yaptığı sorumsuz açıklamalarını eleştirmemi göstereceğim" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:26
  1. Ahmet Çakar
  2. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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