Ahmet Çakar'dan Türk vatandaşları çağrı: Derhal terk edin
Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ardından ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlara seslendi. Çakar, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları, derhal terk edin" ifadelerini kullandı.
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Ukrayna ile Rusya'daki gerilim hakkında yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
Ukrayna'da savaş çıkacağını ifade eden Çakar, orada bulunan Türk vatandaşlarını uyardı.
"Derhal terk edin"
Ünlü yorumcu yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları... Derhal terk edin..." ifadelerini kullandı.