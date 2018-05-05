Ahmet Çakar'dan Samet Aybaba'ya ağır sözler! 'Samet Aybaba'nın suratı ağlamaklı oldu'

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir Sivasspor karşılaşması sonrası attığı twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ruh haline dair yorumlarda bulundu.

Çakar, attığı twitte: ''Başakşehir stadında 40 yıllık futbol hayatımda görmediğim bişeyi gördüm.Sivas son saniyede golü attı ama hocası Samet aybaba nın suratı ağlamaklı oldu.....'' ifadelerini kullandı.