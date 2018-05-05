Ahmet Çakar'dan Samet Aybaba'ya ağır sözler! 'Samet Aybaba'nın suratı ağlamaklı oldu'
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir Sivasspor karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.05 Mayıs 2018 Cumartesi 01:05
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir Sivasspor karşılaşması sonrası attığı twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ruh haline dair yorumlarda bulundu.
Çakar, attığı twitte: ''Başakşehir stadında 40 yıllık futbol hayatımda görmediğim bişeyi gördüm.Sivas son saniyede golü attı ama hocası Samet aybaba nın suratı ağlamaklı oldu.....'' ifadelerini kullandı.
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