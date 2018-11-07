Ahmet Çakar: Bu sezon şampiyon Başakşehir şampiyon olacak
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bu sezon Başakşehir şampiyon olacak" diyen Çakar, sözlerine şöyle devam etti: "Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelir mi bilemem"07 Kasım 2018 Çarşamba 18:11
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyon olacağını düşündüğü takımı açıkladı. Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili konuşan Çakar, Başakşehir'in bu sezon ligi zirvede bitireceğini söyledi.
Ahmet Çakar'ın konuyla ilgili Beyaz TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;
"Abdullah Avcı çok kritik bir yol ayrımında. Bana göre Başakşehir bu sezon sonunda şampiyon olacak. Şu anda ligi kim birinci bitirir diye iddia oynayacak olsam, Başakşehir kutusuna işaretimi koyarım. Abdullah Avcı şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelir mi bilemem."
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