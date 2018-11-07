Ahmet Çakar: Bu sezon şampiyon Başakşehir şampiyon olacak

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyon olacağını düşündüğü takımı açıkladı. Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili konuşan Çakar, Başakşehir'in bu sezon ligi zirvede bitireceğini söyledi.

Ahmet Çakar'ın konuyla ilgili Beyaz TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;

"Abdullah Avcı çok kritik bir yol ayrımında. Bana göre Başakşehir bu sezon sonunda şampiyon olacak. Şu anda ligi kim birinci bitirir diye iddia oynayacak olsam, Başakşehir kutusuna işaretimi koyarım. Abdullah Avcı şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelir mi bilemem."