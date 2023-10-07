Ahmet Büyükgümüş kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ahmet Büyükgümüş kimdir?
Yalova - 1990
1990 yılında İstanbul'un şişli ilçesinde doğdu. Galatasaray üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu. İstanbul üniversitesi sosyoloji ve Soas Londra
üniversitesi uluslararası siyaset bölümünde yüksek lisans dereceleri aldı. Daha sonra galatasaray üniversitesi siyaset bilimi bölümünde doktora eğitimine
devam etti. Çok iyi düzeyde ingilizce ve fransızca; orta düzeyde arapça bilen Büyükgümüş, evlidir.