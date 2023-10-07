  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün o gündür! Kassam tugayı liderinden ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş kararlar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimsenin beklemediği anda oldu

Kassam Tugayı, İsrail Merkava tankını vurduğu görüntüleri paylaştı. İsrail tankı böyle havaya uçuruldu

Bakan Mehmet Şimşek, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok etti

İsrail Ordusu'na büyük şok! Ateşe verildi

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

Elon Musk o ilimizdeki arsayı ne yapıp edip almak istiyor! Konuşulan rakam 'yok artık' dedirtecek

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde

Birleşmiş Milletler'de yüzlerine vurmuştu! Erdoğan’ın İsrail sözleri yeniden gündem
Biyografi Ahmet Büyükgümüş kimdir?
Biyografi

Ahmet Büyükgümüş kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 15:50:00 -
Ahmet Büyükgümüş kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ahmet Büyükgümüş kimdir?

Yalova - 1990

1990 yılında İstanbul'un şişli ilçesinde doğdu. Galatasaray üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu. İstanbul üniversitesi sosyoloji ve Soas Londra
üniversitesi uluslararası siyaset bölümünde yüksek lisans dereceleri aldı. Daha sonra galatasaray üniversitesi siyaset bilimi bölümünde doktora eğitimine
devam etti. Çok iyi düzeyde ingilizce ve fransızca; orta düzeyde arapça bilen Büyükgümüş, evlidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23