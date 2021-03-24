Ahmet Büyükgümüş kimdir?

Ahmet Büyükgümüş 17 Mayıs 1990’da dünyaya geldi. 2009 yılında İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi’nden mezun olan Büyükgümüş, aynı yıl ÖSS Türkiye 30’uncusu olarak Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne girdi.

2014 yılında Bölüm Birincisi olarak tamamladığı lisans eğitiminin ardından 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden “Alexis de Tocqueville, Hayatı, Düşünceleri, Siyasal Faaliyetleri ve Sosyal Bilimsel Yöntemi” başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesi aldı. Aynı tarihler arasında eş zamanlı olarak da TDV İslam Araştırmaları Merkezi Araştırmacı Yetiştirme Programı’nı bitirdi.

2016-2018 yılları arasında İngiltere’de SOAS University of London’da akademik araştırmalarına devam etti. “İttifak Oluşumu ve Dağılması: Soğuk Savaş Sonrası NATO Üzerine Tartışmalar” başlıklı teziyle SOAS Uluslararası Siyaset Programı’ndan ikinci Yüksek Lisans derecesini alarak Türkiye’ye döndü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Doktora eğitimine başladı. SETA Ankara, Kahire ve Washington DC ofislerinde staj programlarına katıldı. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında Yalova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Meclisi Başkanı olarak çalıştı. Bu dönemde özellikle kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelerde görev aldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç dönem çeşitli siyasi görevlerde bulundu. 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’nde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı seçildi. İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Arapça bilen Ahmet Büyükgümüş, 2015 yılından bu yana Reyyan Büyükgümüş ile evlidir. 27. Dönem Yalova Milletvekilidir.