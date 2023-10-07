Ahmet Bilal Kıymaz kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ahmet Bilal Kıymaz kimdir?
Kars - 1971
1971 yılında istanbul'da doğdu. Ankara Bilkent üniversitesi işletme fakültesi’nden mezun oldu. ABD Newyork Berkeley Collage’da uluslararası ticaret alanında
eğitim aldı. 2009-2014 yılları arasında ak parti İstanbul il yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2014-2019 yılları arasında İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği
yaptı. 2015-2017 yılları arasında İBB başkanvekilliği görevinde bulundu. 16 nisan 2017 referandumunda yurtdışı balkan ülkeleri SKM başkanı olarak referandum
çalışmalarını organize etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.