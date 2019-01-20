Ahmet Basa kimdir? Ahmet Basa Ak Parti Pazar belediye başkan adayı Ahmet Basa AK Parti Rize Pazar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Basa'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Ahmet Basa kimdir? Ahmet Basa kaç yaşında? AK Parti Pazar belediye başkan adayı Ahmet Basa hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Basa AK Parti Rize Pazar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Basa'nın kim olduğu araştırılıyor.Peki Ahmet Basa kimdir? Ahmet Basa kaç yaşında? AK Parti Pazar belediye başkan adayı Ahmet Basa hangi görevlerde bulundu? Ahmet Basa kimdir? 28 Şubat 1965 tarihinde Rize’ de doğdu. İlkokulu Pazar İlçesinde, Liseyi Ankara Deneme Lisesi'nde,

Yüksek öğretimini 05 Eylül 1988 tarihinde Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı.



Askerlik Hizmetini 1990 tarihinde Yedek Subay olarak tamamladı. Serbest Diş Hekimi olarak çalışmakta iken AK Parti İlçe Başkanı, ardından da 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Pazar Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aynı partiden 2. kez Pazar Belediye Başkanı seçildi.

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