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AhmetAyhan Yıldız kimdir? AhmetAyhan Yıldız Ak Parti Derepazarı belediye başkan adayı

AhmetAyhan Yıldız AK Parti Rize Derepazarı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte AhmetAyhan Yıldız'ın kim olduğu araştırılıyor.Peki AhmetAyhan Yıldız kimdir? AhmetAyhan Yıldız kaç yaşında? AK Parti Derepazarı belediye başkan adayı AhmetAyhan Yıldız hangi görevlerde bulundu?

20 Ocak 2019 Pazar 10:53
AhmetAyhan Yıldız kimdir? AhmetAyhan Yıldız Ak Parti Derepazarı belediye başkan adayı

Ahmet Ayhan Yıldız AK Parti Rize Derepazarı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ahmet Ayhan Yıldız'ın kim olduğu araştırılıyor.Peki Ahmet Ayhan Yıldız kimdir? Ahmet Ayhan Yıldız kaç yaşında? AK Parti Derepazarı belediye başkan adayı Ahmet Ayhan Yıldız hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Ayhan Yıldız kimdir?

Aslen Rize Derepazarılı olup,  1966 yılında Trabzon’da doğmuştur.İlkokulu Yavuz Selim İlkokulu’nda, orta okulu  Atatürk Ortaokulu ve lise öğrenimini Affan Kitapçıoğlu Lisesinde tamamlamıştır.Aynı zamanda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans düzeyi Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.Lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra, memleketi Rize’ye dönmüş olup, 18 yaşında ticarete atılarak, baba mesleği olan otomoiv sektöründe iş hayatına başlamıştır.Askerlik görevini tamamladıktan sonra işini daha da geliştirerek kendi şirketini kuran Sayın YILDIZ, otomotiv sektöründe 32 yıldır aktif çalışma hayatına devam etmektedir.

Rize Ticaret Odası’nda 4 yıl süreliğine Komite Başkanlığı görevinde bulundu.Aynı zamanda, Rize Modern Sanayi Sitesi Yönetiminde yöneticilik yapan Başkan Yardımcımız, halen Rize Sanayi Sitesi  Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini aktif olarak sürdürmektedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2001 yılında kuruluşundan itibaren partiye gönül vermiştir.2013 yılından sonra ise partide aktif rol üstlenmiştir.30 Mart 2014 tarihindeki Yerel Seçimler sonrasında, Derepazarı Belediyesi Meclis Üyeliğinde görev almıştır.2,5 yıl bu görevi üstlenen Sayın YILDIZ,  Ekim-2016 tarihinden itibaren Derepazarı Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.                                               

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:53
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