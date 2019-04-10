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Ahmet Aydın’dan 10 Nisan Polis Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:12
Ahmet Aydın’dan 10 Nisan Polis Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.


AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türk Polis Teşkilatının görevini büyük bir titizlikle yerine getirdiğini dile getirdi.


Ahmet Aydın, “174 yıldır sahip olduğu köklü teşkilat yapısı ile milletimizin asayiş, huzur ve güvenliğini temin etmek, malının, canının ve namusunun güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için Türk Polis Teşkilatı dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın güvenliği için faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir.


Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde ve aynı zamanda güvenli bir huzur ortamında varlığını sürdürebilmesi, hiç kuşkusuz kıymetli emniyet teşkilatımızın varlığının bir eseridir.


Her türlü tehdide karşı vatanına hizmet konusunda görevini gözünü kırpmadan ifa eden polisimiz devlet ve millet olarak maruz kalınan iç ve dış tehlikelere karşı milletimizin gözbebeği olmaya devam etmektedir.


Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, vazife başında hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir hayat diler, emniyet teşkilatında görev yapan tüm görevlilere, aile fertleri ve meslektaşlarıyla beraber sağlık, başarı ve esenlikler temenni ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 09:12
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