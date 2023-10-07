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Biyografi

Ahmet Arslan kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 15:33:00 -
Ahmet Arslan kimdir?

Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Ahmet Arslan kimdir?

Kars - 1962

1962 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğdu. İstanbul teknik üniversitesi gemi inşaatı ve deniz bilimleri fakültesinden mezun oldu. 2011 genel seçimlerinde ak
parti Kars milletvekili seçildi. 26 ve 27. Dönemde Kars milletvekili seçildi. 65. Hükümette ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı olarak görev yaptı. Orta
düzeyde ingilizce bilen Arslan, evli ve bir çocuk babasıdır.

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