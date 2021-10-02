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Biyografi Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kim kaç yaşında?
Biyografi

Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kim kaç yaşında?

Hatay Emniyet Müdürü kim oldu? Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı. Peki, Ahmet Arıbaş kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:45:00 -
Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kim kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş kim kaç yaşında?

Ahmet Arıbaş aslen Aksaraylı'dır. 2013 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanan Arıbaş 2014'te görevinden ayrıldı.

27.12.2018 tarihli kararname ile Ahmet Arıbaş, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

2 Ekim 2021'de ise Arıbaş, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

 

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