Ahmet Aras oyunu kullandı
MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent’teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.31 Mart 2019 Pazar 16:34
MUĞLA (İHA) – CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent’teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, oyunu Ortakent’teki Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 1357 numaralı sandıkta kullandı. Saat 09.00’da oy kullanacağı salona giden Aras, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
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