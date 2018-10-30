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Ahmet amcayı dualarla andık

Gazetemizin manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu amcamızı ebediyete irtihalinin 21. Yıl dönümünde dualarla andık.

30 Ekim 2018 Salı 12:06
Ahmet amcayı dualarla andık

Yazılamayanları yazan, söyleyemeyenleri söyleyen Akit’in manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a yürüyüşünün 21. Yıl dönümünde dualarla yad edildi. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun babası Ahmet amcamız için genel merkez binamızın ana mescidinde mevlid okundu. Akşam namazına mütakiben okunan mevlid ve tamamlanan hatimlerin duasını Nusret Rençber hoca yaptı. Mevlide, Karahasanoğlu kardeşlerin yanı sıra Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Kuran-ı Kreim’den sureler ve aşrı şerifin okunması sonrasında Ahmet amcamızın ve ebediyete göç eden geçmişlerimiz ruhi için dualar edildi. Duaların sonrasında, Karahasanoğlu ailesinin ileri gelenleri Ahmet amca ile ilgili anılarını paylaştılar. Katılımcılara ikramda bulunuldu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:06
  1. Akit’in manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu
  2. Ahmet Karahasanoğlu
  3. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  4. Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Nusret Rençber
  6. Akit Medya Grubu

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