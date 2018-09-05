Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü oldu! Ahmet Alagöz kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum ve Adıyaman il milli eğitim müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz oldu. Ahmet Alagöz kimdir? Ahmet Alagöz daha önce hangi görevlerde bulundu?

Kilis Milli Eğitim Müdürüyken Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ahmet Alagöz’ün daha önceden Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yaptığı da öğrenildi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de Mart 2016’dan itibaren Fırat Kalkanı bölgesinde eğitim öğretim faaliyetlerini organize etmek için çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı. Ahmet Alagöz çalışmaları hakkında şunları söylemişti: "Bölgede şu an 3 bin 412 personelimiz bulunmakta. 6 bölgede faaliyet göstermekteyiz. İsimlerini sayacak olursam, Azez merkez, kamplar bölgesi, Çobanbey, Ahtarin, Mari ve Soran olmak üzere 6 bölgede faaliyet göstermekteyiz.”