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Korona Virüs Ahmet Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Ağaoğlu korona mı oldu?
Korona Virüs

Ahmet Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Ağaoğlu korona mı oldu?

Ahmet Ağaoğlu covid mi? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ahmet Ağaoğlu’nun neyi var?

Yeniakit Publisher
2022-02-03 18:27:00 -
Ahmet Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Ağaoğlu korona mı oldu?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı. Pek çok kişi Ağaoğlu’nun sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı.

Ahmet Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Ağaoğlu korona mı oldu?

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır” denildi.

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