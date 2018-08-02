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Ahmedinejad'tan Trump'a çağrı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump'a yaptığı çağrıda ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" sahibi İran hükümet yetkililerinin yakınlarının isimleri ve banka hesaplarını açıklamasını istedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:49
Ahmedinejad'tan Trump'a çağrı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'de ikamet eden "Yeşil Kart" sahibi İran hükümet yetkililerinin yakınlarının isimleri ve banka hesaplarını açıklama çağrısında bulundu.

Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Trump, İran hükümet yetkililerinin yakınlarından Yeşil Kart sahibi olanların isimleri ve ABD'deki banka hesaplarının listesini yayımlayın." ifadelerini kullandı.

AHMEDİNEJAD İZİN BEKLİYOR

Ahmedinajad daha önce de Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı Yargı Erki yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlamış, bunun üzerine İran medyasında hükümet yetkililerine yakın bazı kişilerin ülke dışına döviz kaçırdığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Son yıllarda İran hükümetini hedef alan açıklamalar yapmaktan geri durmayan Ahmedinejad'ın iki yardımcısı Hamid Bakayi ile İsfendiyar Rahim Meşai yolsuzluk suçlamasıyla halen tutuklu durumda.

İki gün önce Ahmedinejad ve kendisine yakın isimler, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak ülkedeki durumu protesto etmek için gösteri izni istemişti. Ahmedinejad'ın izin talebine henüz yanıt verilmedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:49
  1. Ayetullah Sadık Laricani
  2. İran
  3. Hamid Bakayi
  4. İsfendiyar Rahim Meşai
  5. Mahmud Ahmedinejad
  6. Donald Trump

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