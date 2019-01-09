Ahmedinejad protesto için hükümetten izin istedi

ANKARA (AA) - Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da halkın da katılacağı bir gösteriyle "yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek" için ülke yönetiminden izin talebinde bulundu.

Ahmedinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı'ya bir mektup göndererek, Anayasa'nın 27'nci maddesine dayanarak 20 Ocak'ta Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda halkın katılımıyla bir gösteri düzenleme talebinde bulunduklarını aktardı.

Yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek istediklerini kaydeden Ahmedinejad, yasal bir hak olan protestoya izin verilmemesi durumunda bunun açık bir suç olacağı uyarısında bulunarak, bu durumda bakanın meşruiyetinin geçersiz olacağını öne sürdü.

İran'da 2017'nin son günlerinde patlak veren ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestoların başlamasında Ahmedinejad'ın "önemli rol oynadığı" iddia edilmişti.



İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, söz konusu gösterilerin devam ettiği 3 Ocak 2018'de yaptığı bir konuşmada, ülkedeki protestoların başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürerek, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçlamıştı.



Ahmedinejad, geçen yıl da gösteri düzenlenmesi için izin talebinde bulunmuş ancak hükümet tarafından kabul edilmemişti.