Ahmedinejad,bugün Lübnan’ıziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Ahmedinejad’ın, Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve diğer yetkililerle görüşeceğini belirterek, ziyaretin iki gün süreceğini kaydetti. Üst düzey bir heyetin Ahmedinejad’a eşlik edeceğini söyleyen Mihmanperest, İran heyetinin ayrıca Güney Lübnan’ı da ziyaret edeceğini bildirdi. Mihmanperest, bir süre önce yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD’nin ziyarete ilişkin olumsuz tavrına rağmen Ahmedinejad’ın Lübnan’a gideceğini ifade etmişti. Washington ve Tel Aviv yönetimleri, Ahmedinejad’ın Lübnan ziyaretine karşı olduklarını açıklamışlardı.