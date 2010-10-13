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Ahmedinejad,bugün Lübnan’ıziyaret edecek

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın bugün Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Ahmedinejad,bugün Lübnan’ıziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Ahmedinejad’ın, Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve diğer yetkililerle görüşeceğini belirterek, ziyaretin iki gün süreceğini kaydetti. Üst düzey bir heyetin Ahmedinejad’a eşlik edeceğini söyleyen Mihmanperest, İran heyetinin ayrıca Güney Lübnan’ı da ziyaret edeceğini bildirdi. Mihmanperest, bir süre önce yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD’nin ziyarete ilişkin olumsuz tavrına rağmen Ahmedinejad’ın Lübnan’a gideceğini ifade etmişti. Washington ve Tel Aviv yönetimleri, Ahmedinejad’ın Lübnan ziyaretine karşı olduklarını açıklamışlardı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:56
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