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Biyografi Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa nereli? Ahmed Musa hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa nereli? Ahmed Musa hangi takımda oynuyor?

Ahmed Musa kimdir? Transferi konusunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen, Ahmed Musa, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Peki Ahmed Musa nereli? Ahmed Musa hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 18:17:00 - 2021-07-21 18:17:41
Ahmed Musa kimdir? Ahmed Musa nereli? Ahmed Musa hangi takımda oynuyor?

4 Eki 1992 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Ahmed Musa, futbol yaşamına şu anda İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City'de devam etmektedir. Profesyonel futbol hayatına Nijerya’nın Kano Pillars takımı ile başlayan Ahmed Musa, burada oynadığı futbolla Avrupalıların dikkatini çekti ve Hollanda'nın Venlo takımına transfer oldu.

Hollanda'da geçirdiği başarılı iki sezonun ardından Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olan Musa, 2016 yılında Premier League ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu. Buraya transferinin ardından eski kulübü CSKA'ya bir sezon kiralanan Ahmed Musa'nın bonservisi halen Leicester City'de bulunmaktadır.

Nijerya A Milli Takımı'nın formasını da giyinen Ahmed Musa 1,70 boyundadır. 

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