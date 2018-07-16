Ahme Hulusi kimdir? Ahmet Hulusi hangi tarikat lideri? Ahmet Hulusi'ye operasyon mu yapılacak?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası Ahmet Hulusi cemaati ve Ahmet Hulusi'yi araştırılmaya başlandı. Sanatçı Mustafa Ceceli'nin de bağlı olduğu Ahmet Hulusi kimdir? Ahmet Hulusi cemaatine operasyon mu yapılacak? soruları sorulmaya başlandı. Adnan Oktar operasyonu sonrası bazı cemaatlere de operasyon yapılacak iddiası gündeme gelmişti. Operasyon yapılacak cemaatlerin başında Ahmet Hulusi cemaatinin olduğu iddia edildi. İŞte Ahmet Hulusi biyografisi

AHMET HULUSİ KİMDİR?

Ahmed Hulusi, 21 Ocak 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

18 yaşından sonra annesinin ısrarı üzerine ilk defa Cuma namazına gittiği zaman manevi atmosferden etkilenerek İslam'ı tanımaya başlamıştır.

İslam'ı öğrenmek için, ilk önce Diyanet'in yayınladığı "Sahih-i Buhari" kitabını okumuş, bundan sonra tüm "Kütüb-i Sitte" eserlerini tek tek okumuştur. Kütüb-i Sitte'den sonra Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili" isimli tefsirini okumuştur.

21 yaşındayken yazdığı "Tecelliyat" kitabı, onun geçmiş yaşamı hakkında önemli bir değerlendirme kaynağıdır.

Ahmet Hulusi, 1965 senesinde tek başına Hacca gitmiş, bundan sonraki hayatında da kimsenin fikirlerine tabi olmadan kendi yolunu çizmiştir.

1970 senesinde Akşam Gazetesi'nde çalışırken ruh ve ruh çağırma konusunu incelemeye almış ve bu konuyu "Ruh İnsan Cin" isimli kitabında yayınlamıştır.

Kur'an-ı Kerim'deki "dumansız ateş" ve "gözeneklere nüfuz eden ateş" sözlerinin "ışınsal enerjiye" işaret ettiğini düşünen Ahmed Hulusi, bu ifadeleri Kuran'ın işaret yollu açıklamaları olarak görmüş ve bundan sonra dinsel anlatımdaki işaretlerin bilimsel karşılıklarını deşifre etmeye çalışmıştır. Bu alanda ki ilk çalışmasını 1985 yılında "İnsan ve Sırları" isimli kitabında açıklamıştır.

28 Şubat öncesi şartlar dolayısıyla bir süre eşiyle birlikte İngiltere'de yaşamış, oradan da ABD'ye geçmiştir. Halen ABD'deki Kuzey Karolina'da yaşamaktadır.

Ahmed Hulusi'ye karşı, Ehl-i Sünnet camiadan tepki gösteren hocalar da bulunmaktadır.

AHMET HULUSİ KİTAPLARI

Manevi İbadetler Rehberi

Ebu Bekir Es Sıddık

Tecelliyat

Ruh İnsan Cin

İnsan Ve Sırları

Dost'tan Dosta,

Hazreti Muhammed’in Açıkladığı Allah

Evrensel Sırlar

Gavs-ı A’zam Abdulkadir Geylani "Gavsiye" Açıklaması

Dua ve Zikir

Hazreti Muhammed Neyi "Oku"Du?

Akıl ve İman

Muhammed Mustafa (a.s.)

Kendini Tanı

Tek'in Seyri

İslam

İslam'ın Temel Esasları,

Okyanus Ötesinden 1-2-3,

Sistemin Seslenişi 1-2,

Din'in Temel Gerçekleri

Cuma Sohbetleri,

Mesajlar

Yaşamın Gerçeği,

Bilincin Arınışı,

"B" Sırrıyla İnsan ve Din

Yenilen,

Allah İlminden Yansımalarla Kur'an-ı Kerim Çözümü