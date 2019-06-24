Ahlat’ta yaz spor okulları kayıtları başladı Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘Yaz Spor Okulları’ kayıtları başladı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘Yaz Spor Okulları’ kayıtları başladı.

Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, yaz spor okullarına tüm gençleri beklediklerini söyledi. Ak, “Basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, tekvando, kickboks, satranç, atletizm, güreş ve jimnastik dallarında 29 Haziran tarihinde başlayacak olan yaz spor okullarına kayıtlarımız başlamıştır. Tüm okul çağındaki gençlerimizi Ahlat Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bekliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.