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Ahlat’ta yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur’an kursları, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:03
Ahlat’ta yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur’an kursları, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yoğun ilgi görüyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen yaz Kur’an kursları kapsamında Ahlat ilçe merkezi ile köylerdeki cami ve Kur’an kurslarında yaz Kur’an kursları başladı. Yaz Kur’an kurslarını ziyaret eden Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, İyiler Camii veHalime Hatun Kız Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Daha sonra kurs öğrencilerine dondurma ikram eden Müftü İmamoğlu, Kur’an öğrenmenin faziletlerini anlattı.


Yaz Kur’an kursları hakkında bilgi veren Müftü İmamoğlu, 17 Haziran tarihinde başlayan yaz Kur’an kurslarının 9 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyledi. Müftü İmamoğlu, "Bu yıl ki yaz Kur’an kurslarımız ‘Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’ sloganıyla başladı. Şu an ilçe merkezimiz, belde ve köylerimizde yaz Kur’an kurslarımız başlamıştır. Her camimizde imam hatiplerimizi ve öğreticilerimizi görevlendirmiş durumdayız. Kurslarımıza yoğun bir talep var ve kayıtlarımız devam ediyor. Kursa kayıt yaptıran çocukları yaş gruplarına göre sınıflara ayırmış bulunmaktayız. Her öğrenciye elifba, 2 adet yaz Kur’an kursları etkinlik kitabı ve yetişkinlere yönelikte ‘Dinimiz İslam’ isimli kitaplar dağıtılıyor. Yani tüm öğrencilerimizin kitapları ve elifbaları müftülüğümüzce temin ediliyor. Kurslarımızda günde 3 saat olmak üzere haftanın 5 günü toplamda 15 saat kurs verilecektir. Haftada 8 saat Kur’an dersi, 2 saat ibadet, 1 saat itikat, 1 saat ahlak, 1 saat siyer dersleri ve ayrıca 2 saat sosyal etkinlikler yapılacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:03
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