Ahlat’ta tüm köy yolları ulaşıma kapandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

Ahlat’ta etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği ilçedeki tüm köy yolları da ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolunun tamamının ulaşıma kapandığını söyledi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlatlı esnaflardan Dilaver Güneş, sabah uyandıklarında her tarafın kara gömüldüğünü belirterek, “Allah’a çok şükür kar yine bereketiyle geldi. Geldik dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Kar temizliği yapıyoruz. Bir taraftan belediyemiz, bir taraftan esnaflar olarak yollarımızı açmaya çalışıyoruz” dedi.

Yakup Sayın isimli vatandaş ise, baharın geldiğini düşünürken tekrardan kar yağdığını söyleyerek, “Kar çiftçilerimiz için, memleketimiz için hayırlıdır, bereketlidir” diye konuştu.

Ahlat ilçe merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek kesimlerde yarım metreyi geçtiği bildirildi.