Ahlat’ta ‘Sakin Şehir’ toplantısı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kamu kurum görevlilerine, köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik ‘Sakin Şehir Ahlat’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ilk olarak Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin tarafından ‘Sakin Şehir Ahlat’ konulu bir sunum gerçekleştirildi. Yaptığı sunumda projenin detaylarını katılımcılara anlatan Aktekin, İtalya’nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısında; Muğla’nın Köyceğiz ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinin ‘Sakin Şehir’ üyeliklerinin kabul edildiğini hatırlattı.

Sunum sonrası bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Uluslararası Cittaslow Üyelik Sertifikasının 23 Mart tarihinde İzmir’de düzenlenen törenle Ahlat Belediyesinden giden heyete teslim edildiğini belirtti. Çoban, “Ahlat 921 ilçenin içerisinde biraz daha farklı özelliklerini ortaya koyma becerisini başarmıştır. Bu vesileyle de gerek uluslararası platformda gerekse ülkemizde Ahlat’ın bundan sonraki süreci inşallah hak ettiği sürece doğru yol almasıdır. Bir taraftan Ahlat’ı UNESCO Dünya Mirası Listesine sokma çalışmaları bir taraftan Türkiye’de sayısı 17’ye ulaşan ve dünyada 230 tane olan ‘Sakin Şehir’ diye tanımlanan şehirlerin arasında yer alması müthiş bir gayret ve müthiş bir çalışma neticesinde olmuştur. Bunda emeği geçen herkesi, özellikle Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi personellerine ve özellikle Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Ahlat’ı kalkındırmak ve marka bir şehir haline getirmek için projeler yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz projeleri yaparken ilgili mercilerle bütün mücadelemizi ve gayretimizle sonuna kadar yürütüyoruz. Buna layık bir Ahlat halkı var. Biz bu halkı çok seviyoruz. Ahlat’ımız artık Avrupa Birliği hibe fonlarından faydalanmakta, artı 20 puanla önde başlıyoruz. Çünkü Sakin Şehirler platformu ve UNESCO bu hakkı bize tanıyor. Bizde hakkımızı Allah’ın izniyle Avrupa’dan da söküp alıp getireceğiz. Bizim için önemli bir şey daha vardı ve onu da başardık. Bizim bin yıl öncenin başkentinin devlet tarafından tescillenmesi kadar bizi mutlu etmiyor. 2012 yılında başlattığımız hayalimiz gerçek oldu. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’dan sonra, Osmanlı’nın Payitahtı İstanbul’dan sonra Büyük Selçuklu’nun başkenti Ahlat’ımızda Cumhurbaşkanlığı Köşkü tescillenerek inşaatına başladık. Hayırlı uğurlu olsun.”