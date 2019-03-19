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Ahlat’ta ’Sakin Şehir’ sevinci

İtalya’nin Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda Muğla’nın Köyceğiz ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinin üyeliği kabul edildi.

19 Mart 2019 Salı 10:54
Ahlat’ta ’Sakin Şehir’ sevinci

İtalya’nin Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda Muğla’nın Köyceğiz ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinin üyeliği kabul edildi. İlk olarak 1999’da İtalya’da başlayan ’sakin şehir’ uygulaması, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye’de 17 yerleşime ulaştı.


Ahlat’a ’sakin şehir’ unvanı verilmesi ilçede büyük sevinçle karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat’ın sakin şehirler platformunda yer almasının bir kez daha marka şehir Ahlat’ı tanımlama açısından önemli olduğunu söyledi. Ahlat’ın yeni bir ivme daha kazandığını ifade eden Başkan Çoban, "Dünyada takriben 200 ülkemizde de 17 şehrin içinde yer aldığı Cittaslow diye tanımlanan sessiz sakin şehirler kategorisinde bütün kriterleri tamamlayarak onayını aldı. Bizimle beraber bildirim kadarıyla bu dönemde ülkemizde Kemahiye ve Köyceğiz ilçelerininde bu sınıfa dahil edildiğini biliyoruz. Bu önemliydi nerede meseleye değinmek gerekiyorsa ülkemizde bir taraftan tarihin ve kültürün en yüksek derecede aynı zamanda UNESCO mirası içerisinde yer alan bir özelliğine sahipken artı özellikleriyle bu tarihi mirasın haricinde doğal güzelliği flora zenginliği botanik bir güzelliği olması itibariyle Van Gölü’nün sahilindeki bu adres tarihimizde stratejik önemiyle beraber günümüzde de stratejik bir önem arz etmeye başladı ve samimiyetle ifade ediyorum ki aslında burda kazanan sadece Ahlat olmamış aynı zamanda Sakin şehirler Platformununda dünyada çok önemli bir adresi kendi bünyesine, uhdesine kabul ettiğini görüyoruz. Bu vesileyle de başta ilçe halkımızda olmak üzere aslında Dünya turizminde önemli bir yeri olan bu platformunda yeni kattığı ilçeyle çalışmalarından başarılar diliyoruz ilçe halkımıza hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.



“En büyük sevdamız kültürel mirasın tüm dünyaya tanıtılması”


En büyük sevdalarının Ahlat’taki kültürel mirasın tüm dünyaya tanıtılması olduğunu söyleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Ahlat’taki abideler, 8 bin 200 abide aynı zamanda 4 bin yıllık siyasi hayatın bütün motiflerini bağrında taşıyor böyle bir özelliği var. Ama bununla beraberde Ahlat’taki geçmişte tıbbın yani bugün alternatif tıp olarak tanımlanan tıbbın çok ileri gittiğini görüyoruz. Astronominin çok ileri gittiğini görüyoruz. Burada da o tıbbı tanımlayan flora zenginliğini yani o botanik zenginliği endemik bir zenginliği de hep beraber müşahede ediyoruz. Bizim derdimiz bu güzel cennet bahçesiyle herkesin tanışmasını sağlamak ve insanlarımızın da bu zenginlikten olması gereken nispette faydalanmasını sağlamaktır. Ama her şeyden önce dünya insanlık mirasının içerisinde yer alan Ahlat’ın bu sessiz sakin şehirler platformunda da yer alması bir kez daha marka şehir Ahlat’ı tanımlama açısından önemli olmuştur diye düşünüyorum” dedi.



“Ahlat için sevindirici bir haber”


Ahlat’ın “Sakin Şehir” unvanına kavuşmasının Ahlat için çok sevindirici bir haber olduğunu belirten Çoban, “Bu ayın 23’ünde de İnşallah sertifikamızı İzmir’de alıyoruz. Daha sonra İtalya’da da bunun son aslında seramonisini gerçekleştirmek üzere 1 ay sonrada orada çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biz takriben 200 küsur kriterin yer aldığı bir çalışma yürüttük. Bu kriterlerin tamamını oluşturmak çok zordu, güçtü ama konu Ahlat olunca çok rahat oldu. Çünkü bu kriterlerin birçoğu doğal olarak mevcuttu. Ülkemiz kazandı, ilçemiz kazandı. Ahlat’ımıza, halkımıza hayırlı olsun. Bu doğal güzelliği muhteşem olan diyara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:54
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