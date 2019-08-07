0553 313 94 23

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında çevre düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkiinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanında çevre düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kutlama alnında Ahlat Belediyesi ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Belediye Başkanı Mümtaz Çoban’dan bilgi aldı. Kutlama alanında yakın zamanda sel yaşandığını ifade eden Vali Çağatay, 23 ve 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan kutlamalara her şeyin hazır olacağını söyledi.


Çarho mevkiinde kurulan otağları gezerek gazetecilere açıklama yapan Vali Çağatay, Ahlat’ın Türkiye değil bir dünya şehir olduğunu hatırlattı. Vali Çağatay, “Şu anda bulunduğumuz alan Çarho etkinlik alanımız. 23 Ağustos tarihinde başlayarak en sonunda ise Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 1071 faaliyetlerimizi biz burada gerçekleştireceğiz. Alandaki son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Büyük han çadırından tutunda diğer çadırlarımızla beraber 23 Ağustos’la beraber müthiş bir etkinlik göreceksiniz. Vatandaşlarımız bu bölgede yapılacak olan geleneksel sporları seyretmeye gelecek, hatta kendileri bile katılacaklar. Burada esnafımız satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Geçen seneki tecrübemize göre buraya en az 15 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Akşamları Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve TRT’nin de destekleri ile ilçemizin genelinde konserler verilecek. Şu anda etkinlik alanında fiziki alt yapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün de destekleri ile güvenlik yolu ve dere ıslah çalışmaları tamamlanmak üzere, çok az bir çalışmamız kaldı. Allah nasip ederse 23 Ağustos’ta burası vatandaşlara hazır hale gelecek” diye konuştu.



Ahlat’a yoğun ilgi


Geçen yıla nazaran kutlamaların bu yıl daha yoğun geçeceğini sözlerine ekleyen Çağatay, “Geçen yıl stantlarımızın sayısı daha azdı. 30 civarında yöresel ürünlerin sergilendiği alan vardı. Bu yıl bu sayıyı 70’e kadar çıkarttık. Çadırlarımızın sayısında da bir miktar artış oldu. Çevre illerden belediyelerden ve kültür müdürlüklerinden yoğun bir katılım bekliyoruz. Geçen seneye göre sanırım onlarda da ciddi bir artış olacak. Bir de Cumhurbaşkanımızın eğer programları uyarsa geçen yıl Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etmişlerdi. İnşallah bu yıl da yine ziyaret eder, ama takdir Cumhurbaşkanımızındır” dedi.



“Ahlat bir dünya markası”


Ahlat’ın bir dünya markası olduğunu belirten Çağatay, “Ahlat bu yıl ‘sakin şehir’ unvanını kazanmış bir şehrimiz olmuştur. Gerçekten de bunu sonuna kadar hak ediyordu. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Selçuklu Mezarlığı diye adlandırdığımız mezarlığa hafta sonları nereden baksak minimum 2 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran olağan üstü bir artış bu. Biz şunu da biliyoruz ki geçen yıl yapılan faaliyetler, yapılan düzenlemeler ve açılan müzemiz, vatandaşın bölgeye olan ilgisini arttırdı. En son sakin şehir unvanını da alması ile beraber dünya çapında artık tanınan bir şehir haline geldi. Bu yılki faaliyetlerimizle daha büyük katılımla çok daha büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Çünkü artık Ahlat bir marka haline geldi. Bu marka artık Türkiye markası değil, bir dünya markasıdır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
  1. kültür
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
    1. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    2. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    3. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    4. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    5. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    6. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    7. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    8. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    9. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    10. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    11. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    12. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    13. Rana Tavansensis kurbağası için..
    14. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    15. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    16. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    17. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    18. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    19. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    20. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    21. Şeker hastalığından ameliyatla..
    22. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    23. Sumbas’ta beton yol çalışması
    24. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    25. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    26. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    27. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    28. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    29. Uzlaştırma rekor kırdı
    30. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”