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Ahlat’ta LGS tercihleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
Ahlat’ta LGS tercihleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sonuçlarına göre tercih işlemleri Bitlis’in Ahlat ilçesinde de 1 Temmuz itibariyle başladı.


Ahlat Selçuklu Ortaokulu, Bayındır Ortaokulu, Ergezen Ortaokulu ve Yunus Ensari Ortaokulunda açılan LGS tercih komisyonlarında bulunan rehber öğretmenler eşliğinde öğrenciler tercih işlemlerini sürdürüyor. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Şube Müdürü Bülent Bildirici, LGS tercih komisyonlarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiler.


Öğrencilerin sağlıklı bir tercih yapabilmelerini sağlamak amacıyla LGS tercih komisyonlarının kurulduğunu belirten Özden, burada rehber öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilendiğini söyledi. Özden, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edileceğini ve yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtlarının sistem tarafından otomatik olarak yapılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:03
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