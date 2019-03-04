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Ahlat’ta kar tatili

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Ahlat’ta kar tatili

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Mart ayına girilmesine rağmen ilçede yağan kar şaşkınlık oluşturdu. Vatandaşlar bahar geldi derken aniden bastıran kar, hayatı zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat’ta eğitime bir gün süreyle ara verilirken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.


Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YBO’lar, pansiyonlu okullar ve özel eğitim-öğretim kurumları dahil) bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca bu süre zarfında Ahlat ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.


Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.


Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Ahlatlı esnaflardan Selim Kargın, mart ayına girmelerine rağmen kar yağdığını belirterek, “Bu sabah kalktık memleket yine beyaza bürünmüş. Ama yine de biz memleketimizi seviyoruz, çok güzel. Kar esnafları etkilese de yine seviyoruz. Memleketimiz güzel, kar soğuk olsa da insanlarımız sıcak” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. doğa

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