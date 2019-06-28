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Ahlat’ta doktor ve güvenlik görevlisine yapılan şiddet kınandı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde görevli bir uzman hekim ile özel güvenlik görevlisinin şiddete uğraması kınandı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:01
Ahlat’ta doktor ve güvenlik görevlisine yapılan şiddet kınandı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde görevli bir uzman hekim ile özel güvenlik görevlisinin şiddete uğraması kınandı.


Ahlat Devlet Hastanesini önünde bir araya gelen hastane idarecileri, doktor ve çalışanlar, yapılan saldırıya tepki gösterdi. Daha sonra konuyla ilgili basın açıklaması yapan Bitlis İl Sağlık Müdürü Vekili Doktor Hüsnü Demirci,sağlıkta şiddetin bir kez daha çirkin yüzünü gösterdiğini söyledi. Demirci, “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için gece gündüz demeden özveri ile gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik maalesef hastanemizde 27 Haziran 2019 tarihinde menfur bir saldırı gerçekleşti. Hastanemizde görevli bir uzman hekim arkadaşımız ve bir özel güvenlik görevlimiz, sözlü ve fiziki saldırıya uğradı ve görevlerini de yerine getirmeleri engellenmiş oldu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunda düşüşe sebep olduğu aşikar, bu nedenle ilimizde sağlık hizmeti alan tüm insanlarımızın yani hepimizin sağlık hizmetlerinin niteliğiyle etkilenmekte. Maalesef şiddet olaylarının son bulması için ve şiddet dilinin topluma hakim olmaması için halkımızın da içinde olduğu bir toplu mücadele sergilememiz gerekiyor. Burada sadece ne sizlerin ne sağlık sistemi içinde çalışanların değil hep birlikte bu şiddet diliyle hareket eden insanlar karşısında bizim sevgi dilini kullanabilmemiz ve bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı bu sözlü ve fiziki şiddetin sebebi ne olursa olsun kabul edilemez olduğunu bir defa daha burada bildirmemiz gerekiyor. Bu şiddet olaylarının cezasız kalmaması adına da işleyen hukuki süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Bu menfur saldırıyı da esefle kınıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:01
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