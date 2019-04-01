Ahlat’ta AK Parti ve MHP’den seçim kutlaması

Bitlis’in Ahlat ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın kazanmasından sonra AK Parti ve MHP tarafından seçim kutlaması yapıldı.

Ahlat’ta resmi olmayan sonuçlara seçimin Cumhur İttifakı adayı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın kazanmasından sonra partililer ve ilçe halkı seçim kutlaması yaptı. Ahlat’ın Selçuklu Çarşısı’nda bulunan Ahlat Park AVM önünde yapılan kutlama programına Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, AK Parti ve MHP İlçe teşkilatları ve ilçe halkı katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Cumhur İttifakı Ak Parti Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şu mübarek beldede alınansonucun kalkınmaya,gelişmeye ve insana hayırlı olmanınbir kararı olduğunu söyledi.

İlçe halkına destekleri için teşekkür eden Başkan Çoban, “Siz bir şeyi bugün yeniden bin yıl önce gibi ortaya koydunuz. O duruşta neydi biliyor musunuz? Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla biz bir milletiz, Müslümanız ve tek milletiz dediniz. Ahlat bizimleyse dik duruşumuza kim mani olabilir. Ama hamd olsun dik başlı değiliz, diklenmiyoruz, kimseye karşı da zarar, ziyan hesabında değiliz. Bak Ahlat bugün ne kadar güzeliz. Değerli kardeşlerim bir teşekkürü öncelikle size yapayım çünkü bu zafer hiç kimsenin değil bizatihi sahibi sizsiniz size müteşekkirim. Biz cumhur ittifakıyla seçime girdik bu millette onu da kabul etti. Cumhur İttifakı’nın lideri bugün ülkeyi Allah nasip ederse şaha kaldıracak kararını almış sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Yine AK Parti Ahlat İlçe Teşkilatı ve ilçe başkanım, MHP İlçe Teşkilatı ve ilçe başkanım kısacası bu davaya gönül vermiş arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize geçmişte farklı partilerde olmalarına rağmen gönül vermiş, beraber olmuş bize inanmış kardeşlerime teşekkür ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı Ahlat’ta Cumhur İttifakı’nı destekledi ona da çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmişte oy vermiş arkadaşlar bugün mesele memleket meselesidir, dedi ve bizimle beraber oldular onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben birçok kardeşimi gördüm HDP’ye gitmişti ama bugün bizimle beraber onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Allah nasip etmiş Cenab-ı hakka şükürler olsun biz 2009’da 2 bin oyla başladık, sonra ikinci seçimde 4 bin oy aldık ve bugünde Ahlatlı aziz bir millet olduğunu ilan etmiş ve 6 bin küsur oy vermiştir. Öyle zannediyorum ki bu asil kararınız başka bir çağrışım getiriyor bize öyle anlıyorum ki artık kalkınma da tam yol ileri diyeceğiz. Bütün geçmişte konuşulanları elimizin tersiyle iteceğiz ve diyeceğiz ki bu şehirde herkes bizim kardeşimizdir. Herkesi kucaklayacağız. Onun için toplumun ihtiyacı olan kalkınmayı, birliği, dirliği oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Ahlat’ta bin yıl öncenin başkentini kurarken unutmayın bu başkentten Selçuklu’da doğmuş, Anadolu Selçuklu’da doğmuş bu başkentten Osmanlı doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’de bugün yüzünü buraya çevirmiştir. Bu kararlı duruş arkanızdaysa Ahlat senin il olmanı kim engelleyebilir.” dedi.

Hava fişek gösterisinin de yapıldı kutlama sonrası vatandaşlar araçlarıyla şehir turu atarak seçim zaferini kutladı.