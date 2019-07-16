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Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

16 Temmuz 2019 Salı 01:48
Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.



Yukarı Çarşı Meydanı’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Burak Yeğin tarafından Kur’an tilaveti okunarak, dualar edildi.



Programda konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, hain ve alçakça bir kalkışma yaşadıklarını belirterek, "Bu zalim Avrupa yine bunlarla birlikte hareket etti. Adını FETÖ bıraktılar, adını NATO koydular. Tüm alçaklar bir araya geldiler ama hedeflerinde bu millet ve İslam alemi vardı. Onun içinde İslam aleminin ümidi olan sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz vardı" dedi.



Ardından konuşan Bitlis Vali yardımcısı Tamer Kılıç’da, 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK’nın şanlıüniformasına gizlenmiş FETÖ mensubu hainlerin, bu ülkenin insanına, hükümetine, devletine, anayasal düzenine karşı bir darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.



Bu alçak darbe girişimini 3’üncü yıl dönümünde şiddetle ve nefretle kınadığını belirten Kılıç, "15 Temmuz tarihimizde gördüğümüz en büyük ihanetlerden birisidir. Kendi halkına, meclisine, polisine ateş açacak, tanklarla ve uçaklarla bombalayacak kadar gözü dönmüş hainler, bu milletin ferasetini, basiretini ve cesaretini göremediler. Bu aziz millet 15 Temmuz’da vatanına ve bayrağına sahip çıktı. 15 Temmuz artık bir destanın adıdır ve yeni bir diriliştir" diye konuştu.



Daha sonra AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Buğra Azapağası ile AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan’da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:48
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