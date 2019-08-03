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Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk

Çankaya Belediyesi Orkestrasının yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk

Çankaya Belediyesi Orkestrasının yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor.


İlki Kuğulupark’ta gerçekleştirilen ve 45’liklerle başlayan konserler dizisinin ikincisi 80’ler ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda Çankayalılarla buluştu. Sanata ve sanatçıya verdiği önemle kültürel faaliyetlere yön veren Çankaya Belediyesi, kendi bünyesinde kurduğu orkestranın verdiği konserlerle yaz sıcağının yaşandığı şu günlerde müzikseverlere keyifli anlar yaşatıyor.


Konserler dizisini Kuğulupark’ta gerçekleştirdiği 45’likler konseriyle başlatan Çankaya Belediyesi Orkestrası80’ler ile Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nı dolduran yüzlerce Çankayalılara güzel bir gece yaşattı.Şef Mehmet San’ın yönetimindeki orkestrada solistler Dilan Onat ve Ümit Ortaç, bir döneme damgasını vuran parçaları yorumlarken vatandaşlar da şarkıları sanatçılarla birlikte söyleyip tempo tuttular.


İlki Kuğulupark’ta gerçekleştirilen ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda devam eden konserler ilçenin farklı bölgelerinde devam edecek. 23 Ağustos’ta Uğur Mumcu Parkı’nda Barış Manço şarkılarıyla sahne alacak olan orkestra 6 Eylül’de Çayyolu Atapark’ta çeşitli film müziklerini seslendirecek. Yaz konserleri 13 Eylül’de Ahmed Arif Parkı’ndaki Türküler konseri ile yaz konserlerine noktayı koyacak.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
  1. konser
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