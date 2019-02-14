0553 313 94 23

Ahlatlı kadın girişimci temizlik şirketi açtı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Kader Güçin isimli kadın, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi açtı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:37
Ahlatlı kadın girişimci temizlik şirketi açtı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Kader Güçin isimli kadın, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi açtı.


Ahlatlı ev hanımı Kader Güçin, eşinin ve ailesinin desteğini alarak kurduğu temizlik şirketinde 8 kadını istihdam etmeye başladı. Kurulan şirketin açılış törenine Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Şirketin açılış töreninde konuşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Hanım kardeşlerimizin girişimcilik örneğiyle açmış oldukları işletmenin ilçemize güzel hizmetler sunacağından şüphemiz yok. Kendilerini yürekten kutluyoruz. Özelikle çalışan ailelerimizin eleman bulma konusunda sorunları kalmayacak. İşletmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.


Şirket sahibi Kader Güçin ise, iş yerinin açılışına katılan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile tüm esnaf ve ilçe halkına teşekkür etti. Güçin, “Kurduğumuz şirket Ahlat’ta ihtiyaç duyulan bir işletmeydi. İşletmemizde 8 bayan olarak çalışıyoruz. Evlere, iş yerlerine ve okullara abonelik sistemiyle temizlik hizmeti sunuyoruz. Ayrıca yemek ve tatlı siparişleri alarak işletmemizdeki bayanların çalışarak aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:37
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
    1. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    2. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    3. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    4. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    5. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    6. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    7. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    8. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    9. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    10. İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf..
    11. Vali Bektaş, Havalimanı’nda ILS..
    12. Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı
    13. Usta: "Samsun’da istihdamda problem..
    14. "Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı
    15. Azez’de YPG karşıtı protesto
    16. NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye..
    17. TBMM 29. Başkanını seçecek
    18. Belçika’da ilkokul öğrencilerinin cami..
    19. Cezayir'de İslami kesim ve..
    20. Başkan Altay ve Angı’dan Akören ve..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?