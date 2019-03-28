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Ahlatcı’dan yatırımlarla ilgili açıklama

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’a yapılması planlanan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, Çorum’un “Anadolu Kaplanı” olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 18:20
Ahlatcı’dan yatırımlarla ilgili açıklama

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’a yapılması planlanan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, Çorum’un “Anadolu Kaplanı” olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.


Çorum’a yeni 250 yataklı Devlet Hastanesi kazandırılması için Sağlık Bakanlığı nezdinde görüşmeler yaptıklarını dile getiren Ahlatcı,bununla ilgili gerekli planlamaların yapıldığını açıkladı.


Diş hastanesinin Tıp Fakültesi’nin bulunduğu alana yapılacağını dile getiren Ahlatcı, “Diş Hastanesi ile ilgili hazırlanan proje mevcut yerine sığmıyor. Çorum’un ilerisini de düşünerek yapılan planlamada bu hastanenin Tıp Fakültesi’nin olduğu alanda hastalarımızla daha kompakt bir şekilde kullanabilmesi için büyükçe bir alana taşınmasını uygun gördük. Mevcut olan yer de diş polikliniklerinin hizmet vermesi planlanıyor. Hastaneyi mevcut yerine yapmakta ısrarcı olsaydık oradaki yeşil dokunun tamamının kaldırılmış olması dahi o hastanenin oraya yapılmasına müsaade etmiyordu. O bölgenin trafik sorununu da düşündüğümüzde mantık çerçevesinde tıp fakültesinin olduğu yere kurulmasının doğru olacağı kanaatine varıldı ve bu şekilde bir planlama yapıldı” diye konuştu.


Çorum’a kurulması planlanan askeri birliği Çeşmeören YİBO’ya planladıklarını anlatan Ahlatcı, “Askeri birlik hayalimiz vardı. Bu konuda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan daha önce randevu almıştık. Kendisiyle görüştük ve Çorum’a yeni kurulacak askeri sistemde bedelli askerlik yapılmaya uygun, 30’ar günde bir yemin törenlerinin yapılacağı, yaklaşık 3 bin ila 4 bin askerimizin eğitim göreceği bir askeri birlik yapılması konusunda mutabık kaldı. Hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da hemen bizimle birlikteyken bilgilendirerek kendisinin de onayını aldı. Birliğimiz de Şeker Fabrikası’nın arkasındaki Çeşmeören YİBO’nun olduğu yeri planladık. Çünkü okul olarak spor salonları dahil olmak üzere yatakhaneler her şeyimiz hazır. Devlete ilave bir yük getirmeksizin bu alanın askeri acemi birliği olarak değerlendirmesinin uygun olacağını ilettik ve kendisi de dosyamızı kabul etti. Bu birlik Nisan içerisinde askerlik kanununda yapılacak değişiklikten sonra oluşturulacak ve açılacaktır.Şuanda Çorum, Türkiye’de bu birliklerin açılacağı 2. ildir. Milli Savunma Bakanımızla yaptığımız görüşmede savunma sanayisine verdiğimiz önemden bahsettik. Çorum sanayisinin de bu yönde çok mahir olduğunu, girişimcilerimizin üst düzeyde üretimler yaptığını kendisine rapor halinde sunduk. ‘Seçimlerden önce gelebilirsem geleceğim, olmazsa seçimlerden sonra Nisan veya Mayıs ayında bir heyet göndereceğim’ dedi. İlimize gelecek heyetle birlikte savunma sanayimizin ihtiyacı olan tüm mamullerin listesiyle Çorum’a gelecekler. Burada sanayicilerimizle yapacağımız toplantıda 10 yıl alım garantisi vermek suretiyle bu ürünlerin Çorum’da üretilmesi konusunda bakanımızla mutabık kaldık. Bu da Çorum için düşündüğümüz büyük bir projemizdi. Bunu da gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.


Çorum kamuoyunun havalimanı beklentisi hakkında da açıklamalarda bulunan Ahlatcı, şunları kaydetti; “Hepimizin hayal ettiği hızlı tren ile ilgili Cumhurbaşkanımızın Çorum’a teşriflerinde bize bilgi verdi. Çorum, tren yoluna kavuşuyor. Artık projelendirme safhaları da sona ermiş, ihale aşamasına geçecek bir projedir. Bir diğer istek de havalimanı isteği. Biz bu havalimanını İstanbul’a seyahat için istemiyoruz. Havalimanımızın kargo taşımacılığına uygun, kargo uçakların inebileceği ve Çorum sanayisinin faydalanabileceği bir havalimanı olması gerektiği bastırdığımız haritalar ve raporlarla kendisine ilettik. Cumhurbaşkanımız konuyu inceleyeceğini ve duyarlı bir şekilde hareket edeceğini belirtti. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Çorum’a geldiğinde aynı konuyu kendisine ilettik. Çorum’un gerek ihracat rakamları, sanayisi ve çevresindeki illere göre pozisyonu gereği burada bir havalimanı olması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Her daim bizim sloganımızda olduğu gibi bu işi yaparsa AK Parti’nin yapacağını bakanımız kamuoyuna iletti. Kendisine de bir dosya sunduk.Kırkdilim tünelleri 450 milyon TL’ye mal oluyor. 450 milyon TL kaynak ayıran bir hükümetin 50 ila 100 milyon TL arasında bir kaynakla halledilebilecek bir havaalanı projesini Çorum’a çok görmesi kesinlikle düşünülemez. Biz memleketimizin ‘Anadolu Kaplanı’ olarak kalmasını istiyoruz. ‘Anadolu Kedisi’ olmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan budur. Burada sanayicimizi daha da artırarak gidebileceğimiz fiziki şartları sağladığımızda herkesin pozitif şekilde etkileneceğini düşünüyoruz”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:20
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