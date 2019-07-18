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Ahlatcı’dan örnek davranış

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
Ahlatcı’dan örnek davranış

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.


Parti binasında gerçekleştirilen ve il başkanı Yusuf Ahlatcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti İl Genel Meclisi grup toplantısında il genel meclisindeki komisyonlarla ilgili düzenlemeye gidildi.


Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında toplanan AK Parti İl Genel Meclis Grup toplantısında zorunlu komisyonlar haricinde bulunan diğer komisyonların verimli çalışmadığı düşünülerek tasarruf sağlanması için kaldırılıp ihtiyaç olduğunda yeniden değerlendirilmesi şeklinde kapatılmasına karar verdi.


Meclis kararı ile kurulan Araştırma geliştirme (AR-GE) komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Turizm Komisyonu, Aile ve Engelliler, Tarım ve Hayvancılık komisyonlarının tamamen, ileride ihtiyaç olduğunda yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
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