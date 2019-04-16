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Seçim 2019 Sayfası

Ahlatcı’dan Laçin, Dodurga ve Oğuzlar’a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Av.

16 Nisan 2019 Salı 19:17
Ahlatcı’dan Laçin, Dodurga ve Oğuzlar’a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar ilçesini ziyaret etti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen İdris Görükmez, Mustafa Aydın ve Muzaffer Yıldırım’ı kutlayan Ahlatcı, görevlerinde başarılar diledi.


AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, amaçlarının milletin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra millete efendi değil, hizmetkar olmaya devam edeceklerini açıkladı.


AK Partili belediye başkanlarının tevazu, samimiyet ve gayretle milleti mağmur hale getirmenin hesabı ve gayreti içinde olacağını dile getiren Ahlatcı, seçimlerden önce millete söz verilen hizmetlerin hepsinin yapılacağının altını çizerek, yapılacak hizmetlerin takipçisi olacağını vurguladı.


Cep telefonunun her zaman açık olduğunu ve isteyen herkesin kendisine ulaşabileceğini anlatan Ahlatcı, “Telefonum her zaman açık. Bir arzunuz olduğunda rahatlıkla bana ulaşabilirsiniz. Laçin, Dodurga ve Oğuzlar beş yıl sonunda daha farklı ve daha güzel olacak. Hizmetlerimizle halkımızın hem takdirlerini hem de gönüllerini kazanacağız. İl, ilçe ve belde belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak hizmet kalitemizi daha üst noktalara çıkarmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti hizmet konusunda hiçbir zaman sınır tanımadı. Amacımız milletimizin yaşam kalitesini yüksek seviyelere çıkarmaktır. Bizler milletimize efendi değil hizmetkar olmaya gelmiş bir partinin mensuplarıyız. Bu davaya emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerin ve milletimizin sayesinde Cumhurbaşkanımızın bayrağı ilimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde dalgalanmaktadır” ifadelerini kullandı.


Laçin, Dodurga ve Oğuzlar belediye başkanları ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilçelerimize hizmet etmek bizler için onur ve gurur vericidir. İl Başkanımızın şahsında bu davaya gecesini gündüzünü katarak çalınmadık kapı bırakmayarak seçimlerin kazanılmasında insanlarımızın gönlüne girilmesinde çok büyük katkı sunmuşlardır” diye konuştular.


Ahlatcı’ya ziyaretlerde parti il yönetim kurulu üyeleri, ilçe koordinatörleri ile partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:17
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