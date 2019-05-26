Ahlatcı, önce çocuklarla iftar yaptı, sonra pasta kesti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sevgi Evlerindeki çocuklarla bir araya gelerek önce iftar yaptı, sonra yaş pasta kesti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı hayata geçirdiği gönül sofraları projesi kapsamında Ramazan ayında toplumun farklı kesimleriyle devam ediyor.Ramazan ayında protokol iftarlarına katılmayan Ahlatcı, son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri’nde kalan 0-18 yaş çocuklarla beraber iftar yaptı. İftar öncesi çocuklarla sohbet eden Ahlatcı, iftarın ardından ise doğum günü olan çocuklara jest yaparak pasta kesti. Doğum günü kutlanan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Ahlatcı, bugünün küçüğü yarının büyü olacak olan çocuklara daha güzel bir ülke ve gelecek bırakmak için çalıştıklarını ifade etti.

İftara Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Müdür Yardımcıları İsmail Yılmaz ve Türcay Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşçu, Kuruluş Müdürü Şükran Uzun da katıldı.