Ahlatcı, Karadeniz Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Karadeniz Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Karadeniz Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Karadeniz Bölge Başkanı Muhammed Avcı’nın katılımıyla yapılan toplantıda parti çalışmaları ele alındı.

Ahlatcı, daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Belediye Meclis üyesi Muhammed Fatih Temur ile il başkanları toplantısına katıldı.

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