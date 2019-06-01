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Ahlatcı, İstanbul’da yaşayan Çorumlularla bir araya geldi

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’da bulunan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:40
Ahlatcı, İstanbul’da yaşayan Çorumlularla bir araya geldi

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’da bulunan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte Sancaktepe Belediyesini ziyaret eden Ahlatcı, Belediye başkanı Şeyma Döğücü ve Başkan Yardımcısı Dursun Kaya ile bir görüş alışverişinde bulundu.


Beraberindeki heyet ile birlikte dernek, STK, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek AK Parti adayı Binali Yıldırım’a destek isteyen Ahlatcı daha sonra AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak burada Çorumlularla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:40
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