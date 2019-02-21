Ahlat, TÜBİTAK Van Bölge Yarışmasına 3 projeyle katılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 50’incisi düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finaline, Bitlis’in Ahlat ilçesi de 3 projeyle katılacak.

Bitlis genelinde toplam 5 projenin 3’üne sahip olan Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Araştırma Yarışması Van Bölge Finaline katılmaya hak kazandı. Okulun idareci, öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, bölge finali için başarılar diledi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’i ziyaret eden ekip, hazırlamış oldukları projelerle ilgili Van Bölge Yarışması öncesi yapılacak çalışmaları anlattı.

Müdür Özden ise, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılar diledi.

TÜBİTAK Van Bölge Finalinde yarışacak projeler

Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler ise; sosyoloji alanında okul öğrencilerinden Ece Nur Toptaş ve Şura Nur Danışman ile danışman öğretmenleri Engin Aktaş tarafından hazırlanan "Lise Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları" adlı proje, yine sosyoloji alanında öğrenciler İrem Nur Gülsar ve Emel Örken ile danışman öğretmenleri Engin Aktaş tarafından hazırlanan "Her Bağış Bir Hayat" (Z kuşağının organ bağışı hakkındaki bilgi ve tutumları) adlı proje ve tarih alanında öğrenciler Elif Değerli ve Mert Elmas ile danışman öğretmenleri Engin Aktaş tarafından hazırlanan "Yazın Turistleri Kışın Patatesleri Ağırlayan Harabeşehir Mağaralarının Turizme Kazandırılması" olduğu belirtildi.