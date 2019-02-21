0553 313 94 23

Ahlat, TÜBİTAK Van Bölge Yarışmasına 3 projeyle katılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 50’incisi düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finaline, Bitlis’in Ahlat ilçesi de 3 projeyle katılacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Ahlat, TÜBİTAK Van Bölge Yarışmasına 3 projeyle katılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 50’incisi düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finaline, Bitlis’in Ahlat ilçesi de 3 projeyle katılacak.


Bitlis genelinde toplam 5 projenin 3’üne sahip olan Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Araştırma Yarışması Van Bölge Finaline katılmaya hak kazandı. Okulun idareci, öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, bölge finali için başarılar diledi.


Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’i ziyaret eden ekip, hazırlamış oldukları projelerle ilgili Van Bölge Yarışması öncesi yapılacak çalışmaları anlattı.


Müdür Özden ise, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılar diledi.



TÜBİTAK Van Bölge Finalinde yarışacak projeler


Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler ise; sosyoloji alanında okul öğrencilerinden Ece Nur Toptaş ve Şura Nur Danışman ile danışman öğretmenleri Engin Aktaş tarafından hazırlanan "Lise Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları" adlı proje, yine sosyoloji alanında öğrenciler İrem Nur Gülsar ve Emel Örken ile danışman öğretmenleri Engin Aktaş tarafından hazırlanan "Her Bağış Bir Hayat" (Z kuşağının organ bağışı hakkındaki bilgi ve tutumları) adlı proje ve tarih alanında öğrenciler Elif Değerli ve Mert Elmas ile danışman öğretmenleri Engin Aktaş tarafından hazırlanan "Yazın Turistleri Kışın Patatesleri Ağırlayan Harabeşehir Mağaralarının Turizme Kazandırılması" olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da riskli binaların yıkımı
    1. Kartal'da riskli binaların yıkımı
    2. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    3. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    4. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    5. Evler kar altında kaldı
    6. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    7. Yavuz Bingöl gözyaşlarına hakim olamadı
    8. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    9. IMF sevicilerine S&P’dan cevap
    10. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    11. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    12. Bolu'da kaçak içki operasyonu
    13. (Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    14. 14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye..
    15. 13 il ve KKTC'de operasyon!
    16. "Kocamaz şu an itibariyle Demokrat..
    17. Bakan Kurum’dan Şahinbey’e övgü
    18. Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu
    19. Turistleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile..
    20. TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone..
    21. Ülkü Ocakları’ndan ‘Çakıroğlu’ Sergisi
    22. (Özel) Hava soğuk diye çocukları..
    23. Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural..
    24. (Özel) Çatıda gece karanlığında..
    25. Piyasadaki likidite artacak
    26. Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    27. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    28. Kahraman Terzioğlu İnegöllü..
    29. Arzum'a IF Design 2019'dan ödül
    30. 41 ilde hayvancılığa yüzde 50 hibe..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı