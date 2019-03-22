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Ahlat ‘Sakin Şehir’ kabul edildi

İtalya’nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda; Muğla’nın Köyceğiz ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinin ‘Sakin Şehir’ üyelikleri kabul edildi.

22 Mart 2019 Cuma 07:57
Ahlat ‘Sakin Şehir’ kabul edildi

İtalya’nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda; Muğla’nın Köyceğiz ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinin ‘Sakin Şehir’ üyelikleri kabul edildi.


İlk olarak 1999’da İtalya’da başlayan ’Sakin Şehir’ uygulaması, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye’de 17 yerleşime ulaştı. Ahlat’ın ‘Sakin Şehir’ üyeliğinin onaylanmasına ilişkin açıklama yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat’ın Sakin Şehirler Platformu’nda yer almasının tanıtım açısından önemli olduğunu vurguladı. Ahlat’ın her geçen gün daha tanınır hale geldiğini hatırlatan Vali Çağatay, “Ahlat; Türk’ün Anadolu’ya, oradan Avrupa’ya açıldığı, İslam’ın Batı’ya yayıldığı kapıdır. Sultan Alpaslan’ın karargâhı, otağı, yurdudur Ahlat. Bilinen en büyük Türk İslam mezarlığını içinde barındıran, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Ahlat’ımız, 200’ün üzerinde kriteri tamamlayarak ‘sakin şehir’ onayını aldı. Her geçen gün kültürel mirasıyla daha tanınır hale gelen Ahlat’ımız, bizleri çok gururlandırdı. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizim en büyük arzumuz, Ahlat’ın uhdesinde barındırdığı kültürel mirası bütün dünyaya tanıtmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 07:57
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