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Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla karma sergi açılışı yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla karma sergi açılışı yapıldı.


Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından düzenlenen 15 Temmuz karma sergisinde yaklaşık yüz eser sergilendi. Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu sergi alanında düzenlenen sergiye Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, bazı kurum amirleri ve öğretim elamanları katıldı. Sergiyi gezerek eserleri inceleyen Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve davetliler, eserler hakkında öğretim elemanlarından bilgi aldı.


Sergi hakkında bilgi veren Ahlat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fuat Kaplan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sergi çalışması yaptık. Sergimizde 10 tane heykel çalışması, öğrencilerin hazırlamış oldukları resim çalışmaları, çini ve vazo çalışmalarımızla 15 Temmuz’un 3’üncü yılında anma programları kapsamında sergimizi açtık. 15 Temmuz’da, milli mücadelede kendilerini sokağa atarak hayatını kaybeden değerli şehitlerimizi rahmetle anıyor, günümüze kadar mücadelesini devam ettirerek gazi olan tüm milletimize minnet duyuyoruz. Bu vesileyle açmış olduğumuz sergiyle bir nebzede olsa şehitlerimizi ve gazilerimiz anmak istedik" dedi.


Sergi sonunda Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak tarafından Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç’a ebru işlemeli baston hediye edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
  1. sergi
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