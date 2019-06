Ahlat HEM’den yılsonu sergisi

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan yılsonu sergisine Tatvan Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra spor ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rafet Akgün, halk eğitim merkezlerinde 7’den 77’ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlendiğini söyledi. Akgün, “Halk eğitimi merkezi, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini yerine getiren, her yaş, her statü, her kültür ve her eğitim düzeyindeki vatandaşlarımızın ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesini sağlayan bir yaygın eğitim kurumudur. Kurumumuz, beşikten mezara kadar öğrenme işini planlı, programlı bir şekilde hayata geçiriyor. Bunu yaparken de şunları hedefliyor. İnsanımızı pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bir iş yerinde çalışabilecek,kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Yediden yetmişe, okuma yazma bilmeyen insanımızdan, profesörümüze varana kadar herkes bizim hedef kitlemizdir. Herhangi bir sınırlamamız yok. Çok değişik alanlarda çalışmalarımız var. Merkezimizin faaliyet alanları; okuma yazma çalışmaları, mesleki kurslar, sosyal, sportif, kültürel ve destekleyici kurslar ve açık öğretim çalışmaları, DYK (üniversiteye öğrenci hazırlama) gibi ana başlıklarla özetleyebiliriz. Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi kayıt bürosu olarak bin 914 kişiye hizmet vermekteyiz. Bu anlamda Ahlat’ta da en çok öğrenciye hizmet veren birkaç okullardan biriyiz. 2018-2019 eğitim öğretim yılı açtığımız kurs sayısı 306, kursiyer sayımız 4 bin 159, DYK kurslarımızda 126 öğrenci olmak üzere toplamda kurumumuz 6 bin 199 insanımıza hizmet vermektedir” dedi.

Daha sonra yılsonu sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Kaymakam Özkan ve Belediye Başkanı Çoban, kursiyerler tarafından el emeği göz nuruyla yapılan ürünleri inceledi.