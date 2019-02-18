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Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden 437 kurs

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2018 yılında açtığı 437 kursta toplam 6 bin 124 kişiye eğitim verdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden 437 kurs

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2018 yılında açtığı 437 kursta toplam 6 bin 124 kişiye eğitim verdi.


Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rafet Akgün, merkez olarak 2018 yılında toplam 437 kurs açtıklarını, açılan kurslara ise toplam 6 bin 124 kursiyerin katıldığını söyledi. Akgün, “Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün 2018 yılında yapmış olduğu çalışma ve açmış olduğu kurslar; mesleki kurslar adı altında toplam 111 kurs açtık. Bu kurslarımıza 474 erkek ve bin 474 kadın olmak üzere bin 948 kursiyer katılım gösterdi. Sosyal ve sportif kurslar adı altında toplam 227 kurs açtık, bu kurslarımıza bin 276 erkek ve 2 bin 143 kadın olmak üzere toplam 3 bin 419 kursiyer katılım gösterdi. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki 1 ve 2. kademe okuma yazma kursu kapsamında toplam 99 kurs açtık, bu kurslarımıza 147 erkek ve 610 kadın olmak üzere toplam 757 kursiyer katılım gösterdi. Bu manada, Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2018 yılında mesleki kurslar, sosyal ve sportif kursları, 1. ve 2. kademe okuma - yazma kursları ve genel kurslar kapsamında toplam 437 kurs açmış olduk. Açmış olduğumuz bu kurslarımıza bin 897’si erkek ve 4 bin 227’si kadın olmak üzere toplam 6 bin 124 kursiyer katılım göstermiştir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde 2019 yılında da açılan kurs sayısını arttırarak devam edeceğiz. Emek ve katkılarından dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
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